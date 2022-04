Was macht eigentlich eine Podologin?

Zeitz/MZ - „Zeigt her eure Füße“ - so heißt es in einem alten Kinderlied. Und genau um Füße kümmert sich Podologin Nancy Brand von Berufswegen. Die 34-Jährige gehört seit Anfang März neu zum Team des Therapiezentrums Zeitz am Kalktor und arbeitet hier als Podologin. „Nach meinem Schulabschluss habe ich in Weißenfels eine Ausbildung zur Kosmetikerin gemacht und im Jahr 2007 beendet“, erinnert sich die junge Frau. Anschließend hat sie in Zeitz-Ost am Platz der Deutschen Einheit eine zweite Ausbildung zur Podologin gemacht. Damals noch bei Anke Teppner, die zu den ersten ihrer Branche in Zeitz und Umgebung gehörte.