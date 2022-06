Was LoRa-Wan alles kann, sieht man schon in Zeitz: Bald auch Knöllchen vom Sensor?

Gerade Parkplätze bieten der modernen Technik ein vielseitiges und sinnvolles Einsatzfeld. Wo das in Zeitz schon anschaulich funktioniert und was alles möglich wäre.

Zeitz/MZ - Es heißt Smart Parking oder Intelligent Parking. Oder man nennt es ganz einfach Parksensor. Was so ein LoRa-WAN-Parkplatzsensor kann, das lässt sich an einem Beispiel in Zeitz erkennen: Auf dem Parkplatz am Schloss Moritzburg sind die beiden Behindertenstellplätze mit Sensoren ausgestattet, die über LoRa-WAN funktionieren. Wobei „LoRa-WAN“ Long Range Wide Area Network bedeutet.