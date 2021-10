Was liest man in Zeitz und Umgebung? Am Samstag haben die Landesliteraturtage begonnen

Zeitz/MZ - Um Bücher, ums Lesen, um Literatur geht es in den kommenden Tagen in Zeitz und Umgebung. Mit bekannten und weniger bekannten Autoren sind an diesem Sonnabend die Landesliteraturtage gestartet. Wie aber halten es Zeitzer und hier bekannte Persönlichkeiten mit dem Lesen? Worin schmökern sie? Fazit: Interessen und Gewohnheiten sind sehr verschieden.

Bei Gabriela Ulbrich aus Reuden beispielsweise stehen Romane ganz oben auf der Leseliste. Die lese sie sehr gern, aber im Moment zu selten. Und wenn sie zum Buch greife, bevorzuge die 67-Jährige Literatur, die auch geschichtliches Wissen vermittle.

Sie sei zwar nicht der große Bücherwurm, aber ohne Literatur gehe es auch bei Madeleine Schwarzer aus Zeitz nicht

Zu viel Fantasie sollte sie nicht beinhalten, so die Rentnerin. Schließlich komme es ihr nicht nur auf Entspannung an, sondern auch auf Bildung. Ein Buch, an das sie sich sehr gern erinnere, sei zum Beispiel „Die Säulen der Erde“ von Ken Follett. Beim Lesen habe sie sich mitten im Geschehen gefühlt. Das Werk sei fantastisch und sie hoffe, dass sie jetzt in der dunklen Jahreszeit wieder mehr Zeit zum Lesen finde.

Sie sei zwar nicht der große Bücherwurm, aber ohne Literatur gehe es auch bei Madeleine Schwarzer aus Zeitz nicht. Die 38 Jahre alte Frau ist Heilerziehungspflegerin lese gern Ratgeber und Kochbücher. Bei den Ratgebern gehe es etwa um die Themen Garten und Heimwerken und natürlich auch um Erziehung. Zu den Viellesern zählt im Gegensatz Landrat Götz Ulrich (CDU). Er sagt, er lese meist mehrere Bücher gleichzeitig an verschiedensten Orten, manchmal auch kombiniert als Hörbuch und gedrucktes Werk.

Ein Werk mit „ganz viel DDR- und Wende-Geschichte“ und einer wunderbaren Sprache

Derzeit lese er „Rheinblick“, das sei ein Roman von Brigitte Glaser, der Ende 1972 im Bonner Politikbetrieb spiele. Als Hörbuch laufe „Bretonische Brandung“, der Krimi vermittle viel französisches beziehungsweise bretonisches Kolorit. „Unsere Welt neu denken“, dieses Sachbuch von Maja Göpel, in dem es um Klimawandel und Umgang mit natürlichen Ressourcen gehe, habe er jetzt als Taschenbuch dabei.

Ulrichs Empfehlung für lange Abende ist „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ von Eugen Ruge. Das sei ein Werk mit „ganz viel DDR- und Wende-Geschichte“ und einer wunderbaren Sprache, die ihn fessele. Das Werk sei auch als Hörbuch mit der Stimme von Ulrich Noethen zu empfehlen. Es wurde 2017 auch verfilmt mit Bruno Ganz in der Hauptrolle.

Wenn Antje Poser Passagen besonders gut gefallen, dann streiche sie sie auch an im Buch

Antje Poser aus Zeitz ist voller Vorfreude. Sie fiebere den Landesliterautragen längst entgegen und werde mit Sicherheit vier Veranstaltungen besuchen. Sie lese gern, sagt die 80-jährige Frau. Nur um ein Genre mache sie einen Bogen: Krimis. Aber Biografien lese sie sehr gern. Zurzeit habe es ihr der ehemalige Präsident der USA, Barack Obama, angetan. Das Buch, das dessen Frau veröffentlichte, habe sie bereits gelesen. Wenn ihr Passagen besonders gut gefallen, dann streiche sie sie auch an im Buch. Und künftig werde die Rentnerin Literatur mehr digital konsumieren.

Ein Lesegerät schaffe sie sich gerade an. Zwar sei sie auch Nutzerin der Zeitzer Stadtbibliothek. Um aber auch ganz aktuelle Bücher lesen zu können, wolle sie technisch auf der Höhe der Zeit sein. Um das Entfliehen aus dem Alltag geht es Marcus Ehrlich aus Zeitz beim Lesen. Er sei auf kein Genre festgelegt. Was er lese, werde nach Stimmung entschieden. Am meisten schmökere er sowieso im Urlaub, da habe er Zeit, so der Wirtschaftsingenieur. Zurzeit lese er den Roman „Der Löwe büllt“ von Tommy Jaud.

Das Programm der Landesliteraturtage: www.stiftsbibliothek-zeitz.de/landesliteraturtage-2021