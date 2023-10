Nach der Schau in den Zeitzer Klinkerhallen gibt es Kritik: Handwerker wurden nicht eingeladen, Schulen waren nicht involviert. Was der Kreis dazu sagt.

Zeitz/MZ - War die erste Zeitzer Ausbildungsmesse ein Erfolg oder nicht? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Der Burgenlandkreis hatte die zugehörige Stabsstelle Strukturwandel mit der Durchführung beauftragt. Früher gab es in der Zeitzer Berufsschule eine Messe für den gesamten Kreis, jetzt sind es die drei Standorte Zeitz, Naumburg und Weißenfels. Der Veranstalter zog noch am Freitag ein positives Fazit zur Zeitzer Messe. „Mit über 50 teilnehmenden Unternehmen und mehr als 500 Besuchern haben wir unsere Ziele erreicht“, teilt die Pressestelle mit. Doch die Zahlen sind Schätzungen, denn zur Messe in Zeitz wurden die Besucher nicht gezählt. Nach MZ-Informationen sei aber im Vorfeld mit 500 Schülern gerechnet beziehungsweise über die Schulen eingeladen worden.