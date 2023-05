Zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit tauschen sich Schüler des Christophorusgymnasiums Droyßig aus Sachsen-Anhalt (stehend) mit Studenten aus South Carolina aus. Am Dienstag besuchten sie die Schule und kochten gemeinsam in Droyßig.

Droyssig/MZ - Munteres Stimmengewirr in Deutsch und Englisch erfüllt am Dienstagvormittag die Küche des CJD Christophorusgymnasiums in Droyßig. Es wird gemeinsam gekocht. Neun amerikanische Studenten und zwei Begleiter besuchen bis zum 3. Juni Deutschland. Sie nehmen an dem transatlantischen Projekt Umweltschutz und Nachhaltigkeit in Sachsen-Anhalt und South Carolina teil. Im Rahmen des Projektes findet zum fünften Mal in Droyßig der Austausch statt (zwei Jahre Corona-Pause). Die Schüler und Studenten sind freilich andere. Der Altersunterschied spielt keine Rolle.