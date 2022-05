Was für ein Wochenende rund um Zeitz: Konzerte, Ausstellung, Pflanzenmarkt und Bikertreffen lockten

Was Zeitzer und Gäste alles erleben konnten - und genossen.

Tim von Veh schuf den Schauplatz der Eitelkeiten an der Nordwand im Festsaal der Moritzburg.

Zeitz/MZ - Nicht nur der Internationale Museumstag, das große Festwochenende in den CJD Christophorusschulen Droyßig und das 27. Zeitzer Bikertreffen standen an den vergangenen beiden Tagen dick im Kalender. Man konnte ebenso im Schlosspark Moritzburg beim Pflanzenflohmarkt so manches Schnäppchen machen und den Gärtnertipp noch gratis dazubekommen.