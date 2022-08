Was es in Etoldshain zu entdecken gibt

Eine alte Linde steht in Etzoldshain. Bänke rundherum laden zum Verweilen ein. Am 20. August gibt es hier ein Sommerfest.

Etzoldshain/MZ - Wer kennt eigentlich Etzoldshain? Gerade mal 68 Einwohner leben in diesem kleinen Dorf in der Elsteraue. Hier endet eine kleine Dorfstraße, wer nicht hier wohnt, fährt wohl kaum hier entlang. Bänke laden zum Verweilen unter der alten Linde ein, die Vorgärten sind hübsch gestaltet. Handwagen und eine alte Zinkwanne erinnern an längst vergangene Zeiten. „Das Wahrzeichen des Ortes war die schöne alte Wasserburg“, sagt Kurt Krämer. Der über 80-Jährige ist im Nachbardorf Könderitz aufgewachsen und war 15 Jahre lang Bürgermeister. So kennt er auch in Etzoldshain viele Leute.