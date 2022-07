Was es für Bücher und Bildbände über Zeitz gibt

Zeitz/MZ - Ein bisschen was von Zeitz mit nach Hause nehmen, das war das Ansinnen von Cordula und Georg Meißner, die in Italien leben und auf den Spuren ihrer Vorfahren in Zeitz wandelten. „Wir wollten unbedingt Bücher mitnehmen“, schreibt Cordula Meißner, „und waren sehr angenehm überrascht, dass es da so viele gibt.“ Dieses Lob macht neugierig: Und der Blick ins Regal in der Zeitzer Gutenberg-Buchhandlung zeigt, dass es tatsächlich nicht nur etliche Bücher und Bildbände zu Zeitz gibt, sondern dass Autoren und Fotografen auch eine große thematische Spanne abdecken. Das Stöbern im Regal und das Blättern in den Büchern wird zu einer Reise in die Vergangenheit. Wobei durchaus sehr repräsentative Bände dabei sind, die sich sehr gut als besonderes Souvenir und Geschenk eignen.

