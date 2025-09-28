In wenigen Wochen ist die Eisenbahnüberführung in Zangenberg, der Tunnel, aus der Landschaft verschwunden. Es bleiben viele Erinnerungen. Was hier zum Kriegsende geschah.

Was ein damals Fünfjähriger erlebte: Tunnel in Zeitz sollte gesprengt werden - warum es nicht dazu kam

Blick in den Tunnel in Richtung Zangenberg: Wäre er zum Kriegsende gesprengt worden, wären auch die Häuser gegenüber in Gefahr gewesen.

Zangenberg/MZ/and. - Es sind eigentlich nur noch Tage, dann ist der Eisenbahntunnel in Zangenberg Geschichte, und drei neue Brücken führen die Gleise über die Leipziger Straße. Für manchen Anwohner ist auch etwas Wehmut dabei. Gehörte der „Klotz in der Landschaft“, die alte Unterführung, doch fest zum Bild zwischen der Kernstadt Zeitz und Zangenberg.