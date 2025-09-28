Geschichte des Bahntunnels Zangenberg Was ein damals Fünfjähriger erlebte: Tunnel in Zeitz sollte gesprengt werden - warum es nicht dazu kam
In wenigen Wochen ist die Eisenbahnüberführung in Zangenberg, der Tunnel, aus der Landschaft verschwunden. Es bleiben viele Erinnerungen. Was hier zum Kriegsende geschah.
Zangenberg/MZ/and. - Es sind eigentlich nur noch Tage, dann ist der Eisenbahntunnel in Zangenberg Geschichte, und drei neue Brücken führen die Gleise über die Leipziger Straße. Für manchen Anwohner ist auch etwas Wehmut dabei. Gehörte der „Klotz in der Landschaft“, die alte Unterführung, doch fest zum Bild zwischen der Kernstadt Zeitz und Zangenberg.