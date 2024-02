Neujahrsempfang im Burgenlandkreis Was ein abgeschnittener Schlips mit den Osterfelder Finanzen zu tun hat

Rund 110 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Vereinen haben an Weiberfastnacht am Neujahrsempfang der Stadt Osterfeld teilgenommen. Mit welchen Problemen die Kleinstadt zu kämpfen hat und was erreicht wurde.