Was die Kunden zum „Heimat shoppen“ in Zeitz erwartet

Zeitz/MZ - „Heimat shoppen“ heißt es am Freitag und Samstag auch in der Zeitzer Innenstadt. „Heimat shoppen“ ist eine durch die Industrie- und Handelskammern (IHK) initiierte, großangelegte Imagekampagne für Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleister in den Kommunen. Mit der Initiative möchte die IHK deutschlandweit den lokalen Einzelhandel und die ansässige Gastronomie stärken. Vor Ort kümmern sich Vereine und Händler darum, besondere Angebote zu präsentieren. „Gemeinsam mit der IHK und der Stadt Zeitz hat der Verein für Stadtmarketing am kommenden Wochenende ein attraktives Programm auf die Beine gestellt“, sagt Martin Exler, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins. „Es gibt eine belebte Innenstadt und viele attraktive Angebote in den Geschäften der Innenstadt und von Mitgliedern des Vereins für Stadtmarketing.“