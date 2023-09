Der Hollsteitzer Künstler Roland Lindner hat am Samstag seine Werkstatt für zahlreiche kunstinteressierte Besucher geöffnet. Was die sich anschauen konnten.

Hollsteitz/MZ - Gerade eine gute Stunde hat Roland Lindner am Samstag sein Atelier geöffnet, da wird es auch schon eng in der kleinen Werkstatt in Hollsteitz. Zwischen fertigen und unfertigen Kunstwerken sowie verschiedenen Materialien, die noch auf Bearbeitung warten, drängen sich Neugierige und gucken und staunen. „Wunderbar, toll“, sagt Sigrid Reichold begeistert und zückt immer wieder ihr Handy, um zu fotografieren. Die Leunaerin gehört zu einer fünfköpfigen Gruppe von Freunden, die den Tag des offenen Ateliers am Wochenende nutzen, um dem Bildhauer Roland Lindner in seinem Heimatdorf einen Besuch abzustatten. „Ehrlich gesagt, ich habe noch nie von ihm gehört, aber ein Bericht im Fernsehen hat mich neugierig gemacht“, erklärt die Leunaerin.