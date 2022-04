Was Autofahrer aus Zeitz von Tempolimit auf der Autobahn halten

Debatte über das Energiesparen macht vor Autofahrern nicht Halt. Was sie zu möglichen Tempolimits sagen.

Zeitz/MZ - Hohe Preise an der Zapfsäule und ein mögliches Tempolimit auf Autobahnen treiben derzeit auch Autofahrer in der Region um. Das geschieht vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine und dem damit verbundenen Einsparwillen Deutschlands etwa bei Kraftstoffen, um unabhängiger von Russland zu werden. Berechnungen des Umweltbundesamts zufolge könnte mithilfe von Tempolimits Sprit eingespart werden, im einstelligen Bereich. Bei Tempo 130 auf Autobahnen würde der gesamte Kraftstoffverbrauch durch Autos etwa um 1,5 Prozent sinken, bei Tempo 100 wären es vier Prozent.