Die Straße Hüterplan in Osterfeld wurde vor gut zehn Jahren saniert. Warum manche Anwohner nicht nur zufrieden sind und was sie sich wünschen.

Auch das ist der Hüterplan in Osterfeld wie eine historische Winterpostkarte von 1911 zeigt. Bis in die 1960er Jahre hinein wurde dort gerodelt.

Osterfeld/MZ. - Noch bis in die 1960er Jahre hinein konnten Anwohner am Osterfelder Hüterplan, die Straße im Winter mit Schlitten herunterfahren, wenn genügend Schnee lag. Heute ist das nicht mehr möglich, nicht nur weil häufig der Schnee fehlt. Vor allem aber der rege Autoverkehr auf der stadtauswärtsführenden Straße ist schuld.