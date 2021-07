Warum Zeitzerin als Kurierdienst für Wolle unterwegs ist

Zeitz/MZ - Der Kofferraum ist voller Wolle und Stoffe. Und Ines Enzmann sieht sehr froh und zufrieden aus. Sie ist sozusagen als Kurierfahrerin eingesprungen. Nach dem Bericht über Gabriele Nägler, die über 1.000 Babyschuhe für die Willkommensgeschenke vom Stadtmarketingverein und der Stadt für die neuen Zeitzer Erdenbürger gehäkelt hat und immer Wolle für ihre Arbeiten sucht, rief eine Frau an. Sie mache selbst keine Handarbeiten mehr, habe aber noch kiloweise Wolle und würde die gern spenden. „Ich habe die Wolle nun heute von Frau Mücke abgeholt“, erzählt Ines Enzmann, „und bringe sie zu Frau Nägler.“

Aus roter, weißer und grüner Wolle werden die Babyschuhe gehäkelt. Alle anderen Farben werden genau so sehr benötigt, denn Gabriele Nägler häkelt und strickt auch für die Kinderkrebshilfe oder für Intensivstationen. Alles ehrenamtlich. Erst vor kurzem wurde sie dafür vom Stadtmarketingverein geehrt. Am besten unterstützen kann man sie, wenn man Wolle spendet. Oder wenn sich jemand findet, der ebenfalls Spaß an Handarbeiten hat und ehrenamtlich mitmacht. Und so eine großzügige Wollspende ist dann ein richtiges Geschenk. Schließlich hoffen alle Protagonisten, dass sie dieses Jahr noch einige Willkommenstaschen für in Zeitz geborene Kinder packen können!

Und dafür fährt Ines Enzmann neben ihrer Arbeit im Familiengeschäft in der Kalkstraße auch gern durch die Stadt. Die Zeitzer Geschäftsfrau gehört zur Arbeitsgruppe des Stadtmarketingvereins, die am 1. Juni 2017 das Baby-Willkommensgeschenk aus der Taufe hob. Mit dabei sind außerdem Mareen Warnicke, Inhaberin vom SpielZeitz und Manuela Noack-Schwede, Inhaberin vom DuftZeitz. Einige Händler helfen, die Tasche für das Willkommensgeschenk zu füllen, und von der Stadt gibt es noch einen Gutschein für eine Saisonkarte für den Schlosspark Moritzburg dazu. Das Besondere sind aber immer wieder die Babyschuhchen... Und wer dafür noch Wolle spenden möchte, ist natürlich bei dem fleißigen Zeitzer Willkommensgeschenk-Team auch in Zukunft jederzeit gern gesehen.