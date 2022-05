Warum Zeitz für einen 90-jährigen Zeitzer ein fremder Ort ist

Zeitz/MZ - Für Helmut Knabe ist das Haus seiner Kindheit, die Kramerstraße 9 in der Zeitzer Innenstadt, nur noch ein fremder Ort. Zu viel sei über die Jahre umgebaut worden. 18 Jahre seines Lebens hatte der heutige 90-Jährige in der Wohnung und in dem im selben Gebäude befindlichen Optikerladen seiner Familie verbracht. Aus dem Geschäft mit Werkstatt wurde die heutige Schneiderei „Drunter & Drüber“. An diesem Himmelfahrtstag ist Knabe, der seit den 50er Jahren in Berlin lebt, zusammen mit seiner Tochter, Sohn, Schwiegertochter und Enkeln in Zeitz unterwegs - der Ausflug ist ein Geschenk.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<