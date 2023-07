Detmar Schweigel aus Stößen zeigt auf den Bereich am Ortsrand der Kleinstadt, wo die Stadt bis in die 2000er Jahre hinein Müll verkippt hat.

Stössen/MZ - Es sind keine neuen Fotos, die der Stößener Detmar Schweigel zeigt. Die meisten Bilder stammen aus den Jahren von 2007 bis 2012 und zeigen Müllablagerungen, die er im Naturschutzgebiet am Rande der Kleinstadt fotografiert hat. Die Bilder zeigen alte Grabsteine, weitere Friedhofsabfälle wie Plastiktöpfe und Folienreste, aber auch Teppichrückstände oder Altreifen. Verursacher des damaligen illegalen Müllplatzes in der natürlichen Senke soll die Stadt Stößen sein. „Seit den 1990er Jahren bis in die 2000er Jahre hinein hat die Stadt Stößen dort eine illegale Mülldeponie betrieben. Entsorgt wurde dort alles möglich von Friedhofsmüll, Farbeimern bis hin zu Weihnachtsbäumen mit Lametta“, so der Vorwurf des 51-Jährigen. Zudem seien damals dort auch immer wieder Grünabfälle verbrannt worden, erinnert er sich an dicke Rauchschwaden, die hinter dem Bereich der Feuerwehr aufstiegen.