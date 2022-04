Warum waren Zeitzer schon immer gern mit dem Bus unterwegs?

Reisen wollten die Zeitzer schon immer gern. Und sie nutzten jedes nur erdenkliche Angebot. Was Heimatforscher Rolf Zabel dazu recherchierte.

Busse unterwegs in Zeitz im Zeitraum 1945 bis 1990: Bus auf der Auebrücke 1970/80 Sammlung Stuke, Repro Andräs

Zeitz/MZ - Die Zeitzer waren immer reiselustig. Zu diesem Schluss kam schon vor 30 Jahren der leider verstorbene Zeitzer Heimatforscher Rolf Zabel, als er sich der Geschichte des organisierten Reisens zuwandte. Er recherchierte dabei auch die Entwicklung des kommerziellen Reisebürowesens von Beginn an, in der Kriegs- und Nachkriegszeit und schließlich in der DDR und über die Wendezeit.