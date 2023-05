In Kayna wird an der Siedlung gebaut, Abwasser und Stromleitungen gelegt. Bürger fragen, warum der Gehweg jetzt einen Meter schmaler werden soll.

Kayna/MZ - Es geht voran in Kayna: Der Fußweg in der Rothenfurter Straße ist aufgerissen, Elektrokabel für Hausanschlüsse und Straßenlampen sowie Kanäle für Regenwasser werden neu verlegt. Anschließend soll der Fußweg gepflastert werden. Jens Rauschenbach (parteilos), stellvertretender Ortsbürgermeister, schaut regelmäßig auf der Baustelle vorbei. Doch er ist verärgert. „Ich verliere gleich die Fassung, wie hier gebaut wird, das geht überhaupt nicht“, kritisiert Rauschenbach. Nein, es ist keine Kritik an den Bauarbeiten, sondern an den Planungen durch die Stadt Zeitz.