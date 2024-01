In den zurückliegenden Monaten wurde die alte Hortvilla in Osterfeld generalüberholt. Die Kinder wurden nachmittags weiter in der Schule betreut. Nach den Winterferien sollten die Kinder zurück ins alte Domizil. Warum der Plan nicht aufgeht.

Osterfeld/MZ. - Eigentlich wollte man in Osterfeld die bevorstehenden Winterferien für einen Umzug nutzen. Denn der Hort sollte vom Zwei-Raum-Gebäude der Grundschule wieder an seinen ursprünglichen Standort, die benachbarte und frisch sanierte Jugendstilvilla, ziehen. Soweit der Plan. Doch aus den Umzugsplänen wird nichts. Denn noch ist das Gebäude eine Baustelle. „Wir gehen jetzt von einem Termin nach Ostern aus, an dem das Gebäude bezugsfertig ist“, sagt Uta Strahl, die von Seiten des Bauamtes der Verbandsgemeinde Wethautal das umfangreiche Sanierungsprojekt auf dem Tisch hat. Dass sich der Fertigstellungstermin so weit verzögere, habe viele Gründe. In letzter Zeit waren die Firmen vor allem durch Krankheit personell sehr eingeschränkt.