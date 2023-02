Zeitz/MZ - Tom Sommerweiß hat es geschafft. Seit einer Woche hält er seinen Facharbeiterbrief in der Hand und bekam von Frank Kiesewetter, Betriebsleiter des Zeitzer Werkes der Südzucker AG, gleich einen Arbeitsvertrag dazu. Dreieinhalb Jahre hat der junge Mann Industriemechaniker gelernt. „Die ersten beiden Jahre waren wir im Mibrag-Ausbildungszentrum in Profen. Dort haben wir richtiges Handwerk gelernt, bohren, sägen, Gewinde schneiden und später auch schweißen. Das war richtig toll“, erzählt Sommerweiß. Um den Fahrweg zu sparen, ist der Weißenfelser vor drei Jahren nach Zeitz gezogen, hat jetzt einen festen Job bei Südzucker und will bleiben. „Die Produktion von Zucker hat aus meiner Sicht auch in Zukunft eine gute Perspektive, deshalb freue ich mich, in der Zuckerfabrik zu arbeiten“, sagt Sommerweiß. Die Suche nach jungen und gut ausgebildeten Fachkräften ist für Betriebsleiter Kiesewetter ein zentrales Thema. „Aktuell haben wir 34 Auszubildende bei 197 Beschäftigten in der Zuckerfabrik“, sagt Kiesewetter. Das sei fast jeder Fünfte.