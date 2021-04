Warum Richter dem Zeitzer nicht glaubt und 200 Euro verurteilt

Zeitz - Weil er das Schlafzimmerfenster einer Bekannten mit Hundekot beworfen hat, ist ein 30-jähriger Zeitzer jetzt vor dem Zeitzer Amtsgericht wegen Sachbeschädigung zu 200 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Der Angeklagte selber bestritt die Tat aus dem August 2020 und meinte, „dass ich zu dem Zeitpunkt gar nicht vor Ort gewesen bin. Ich habe nur gehört, dass jemand einen Streit mit der Frau gehabt haben soll und irgendetwas an ihr Haus werfen wollte“.

Auch mit dem Streit wollte er nichts zu tun gehabt haben. Der Richter aber glaubte ihm nicht. Genauso wenig die Staatsanwaltschaft, die sich auf die umfassende Aussage der geschädigten Frau stützte und genau diese 200 Euro Geldstrafe forderte.

Zeugen will Zeitzer gesehen haben, wie er den Hundekot warf

Einen Verteidiger hatte der Zeitzer nicht mitgebracht, wohl aber seinen Betreuer. Diesen braucht er wegen einer Lese-Rechtschreib-Schwäche und weil er Probleme mit finanziellen Dingen habe. Vor Gericht belastete er seine Schwester, die Exkremente geworfen zu haben. Das 49-jährige Opfer bezeugte aber, beide und noch eine dritte Person vor ihrem Haus bemerkt zu haben. „Dabei habe ich den Angeklagten genau gesehen, wie er den Beutel geworfen hat. Andere Bewohner haben die drei ebenfalls vor dem Haus gesehen“, meinte die Zeugin

Sie wurde dafür von dem Angeklagten und dessen im Publikum sitzender Mutter ausgelacht, was Letzterer eine scharfe Ermahnung des Richters einbrachte. Neben dem Hundekot soll es noch einen Beutel mit Kaffeesatz gegeben haben. „Während ich das Fenster sofort geputzt habe, ist der andere Fleck an der Wand immer noch zu sehen, aber es riecht nicht mehr“, so die Frau. Die Geldstrafe fiel am Ende dann doch eher mild aus, weil der Angeklagte nur von der Grundsicherung lebt. (mz/mv)