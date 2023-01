Warum Langendorf das Mekka der Tauben ist

Geflügelzüchter aus Langendorf und Umgebung bereiten Ausstellung am Wochenende in Könderitz vor. Auf welche Tradition der Verein zurückblicken kann.

Am Freitag und Samstag findet eine Ausstellung in Könderitz statt. Elias Müller (16Jahre), Jacob (11) und Fabian Bergk (13, v.l.) beim Aufbau.

Könderitz/MZ - Mächtiges Gewusel herrschte am Wochenende im Saal der ehemaligen Gaststätte in Könderitz. Die Geflügelzüchter bereiten ihre Ausstellung vor. „Wir haben 230 Böden und 1.000 Käfige, die aufgebaut werden müssen“, sagt Vereinschef Gerhard Schob. Bei einem Züchter lagert das Material, mit Hängern wird es nach Könderitz gebracht, das Parkett mit Folien ausgelegt und damit geschützt. Dann kann der Aufbau losgehen. Zwischen 5.000 und 6.000 Euro kostet dem Verein solch eine Ausstellung, das fängt beim Einstreu für die Tiere an, reicht über Futter bis zu behördlichen Genehmigungen. „Ohne unsere Sponsoren wäre das nicht machbar“, erzählt Schob.