Warum Kinder fleißig Pakete in die Zeitzer Mohrenapotheke bringen

Schulen und Kitas machen mit. Warum Kinder ganze Berge von Paketen in die Mohrenapotheke in Zeitz bringen.

Brit Gräfe muss beim Stapeln helfen - so viele Pakete kommen in der Mohrenapotheke an.

Zeitz/MZ - Gedränge herrscht am Freitagmorgen in der Zeitzer Mohrenapotheke. Und alles dreht sich um einen Berg von liebevoll weihnachtlich verpackten Kartons, die Mitarbeiterin Brit Gräfe an der Seite dekoriert hat. Die Aktion Weihnachten im Schuhkarton nimmt kurz vor Abgabeschluss noch einmal richtig Fahrt auf. Kinder aus dem evangelischen Kindergarten bringen Päckchen vorbei. Und dann schleppen Lisa, Leon, Nija und Tabea unermüdlich weitere Kartons herein. „Unsere Klasse hat die meisten Kartons gepackt“, verrät ein stolzer Leon. „13 Stück!“ Die kommen allein von den Bienchen 2 der Grundschule Bergsiedlung. Die pädagogische Mitarbeiterin Jeannette Brückner rechnet schnell durch. „Es sind fast 60 Pakete geworden.“

60 Pakete brachte allein die Grundschule Bergsiedlung. Foto: Angelika Andräs

Sie besorgt rechtzeitig die Flyer, die Klassenlehrer tragen die Spendenaktion, die Kindern, die sonst keine Weihnachtsfreude hätten, ein Geschenk bringt, in die Klassen. Auch in Ethik und Religion wird darüber gesprochen. Deshalb kommen schon seit Jahren so viele Schuhkartons in der kleinen Schule in der Bergsiedlung zusammen, die jedes Jahr von einigen Schülern in die Mohrenapotheke gebracht werden. Und für Brückner zählt nicht nur die - wirklich große - Zahl: „Die Kinder - und Eltern - packen die vielen Päckchen mit so großer Begeisterung.“