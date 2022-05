Warum Kardiologe aus Zeitz ein Verfechter von Prävention ist - ein Interview

Zeitzer Kardiologe Dr. Jörn Röhler setzt auf Vitamin D 3 und Omega 3. Was man tun kann und wie das Zeitzer Klinikum bereits 2009 reagierte.

Kardiologe Dr. Jörn Röhler betreibt eine privatärztliche Praxis in Zeitz. Zuvor war er viele Jahre Oberarzt am Klinikum.

Zeitz/MZ - Dr. Jörn Röhler ist den Zeitzer seit vielen Jahren als Oberarzt im Klinikum bestens bekannt - und natürlich als Stadtrat der ALL. Seit Ende 2020 betreibt er seine fachärztliche Privatpraxis für Kardiologie in der Dr.-Kurt-Floericke-Promenade. Er ist ein Verfechter von Prävention, Stärkung des Immunsystems und Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren und berät seine Patienten entsprechend. Was das heißt, wollte Angelika Andräs von ihm wissen.