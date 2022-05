Warum in Könderitz die Mülltonnen stehen bleiben

Am vergangenen Mittwoch blieben die blauen und gelben Mülltonnen in der Könderitzer Dorfstraße stehen. Darüber sind die Bürger verärgert.

Könderitz/MZ - Aufregung in Könderitz: Am Mittwoch vergangener Woche blieben die gelben und blauen Mülltonnen in der Könderitzer Dorfstraße stehen. „Das ist eine Schweinerei, bei den heißen Temperaturen fängt es bald an zu stinken“, sagt Romy Neumann. Klar, die kleine Dorfstraße ist schmal und eng, doch die Woche davor sei das Müllauto noch rückwärts reingefahren und hat den Hausmüll abgeholt. „Der Fahrer in dieser Woche hat gesagt, er fährt nicht mehr rückwärts in die Straße. Wir sind einfach fassungslos“, sagt Neumann und mehrere Nachbarn stimmen ihr zu.