Warum Eltern aus Wetterzeube um die Sicherheit ihrer Kinder besorgt sind

Wetterzeube/MZ - Eine lebhafte Diskussion hat es in der jüngsten Sitzung des Bildungs- und Sozialausschusses der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst gegeben. Die Protagonisten waren Eltern von Kindern, die in die Kita „Waldameisen“ in Wetterzeube gehen, und Vertretern der Verwaltung. So fragte Karina Esche aus Goßra, was denn mit einer längst nötigen Erneuerung der Küche in dem aktuellen Gebäude sei.

Streit um Kita: Eltern sind um SIcherheit der Kinder besorgt

„Da wir ja den Umzug in die benachbarte Grundschule planen, wird es in dem alten Gebäude keine neue Küche mehr geben. Selbst wenn das noch zwei, drei Monate dauern sollte“, erklärte Uwe Kraneis (parteilos), Bürgermeister der Verbandsgemeinde. Aber zumindest ein neuer Kühlschrank sei bestellt.

Esches Mann Mario sprach dann ein Loch in einem Zaun am Außengelände an, welches er vor einem halben Jahr notdürftig geflickt habe. „Da waren schon Kinder durchgeschlüpft und standen auf der Straße“, meinte er und wollte wissen, was diesbezüglich unternommen werde. „Es ist jetzt nicht mehr möglich, dass die Kinder rauslaufen können. Ich habe mir das angeschaut“, entgegnete Kraneis. Eine Antwort mit der Esche aber nicht zufrieden war. „Doch die kommen da immer noch durch.

Unstimmigkeiten im Team der Erzieherinnen

Zudem ist der Schuppen windschief und einsturzgefährdet. Aber wegen des Umzugs passiert wohl auch nichts mehr. Dabei geht es doch um die Sicherheit unserer Kinder“, ärgerte sich der Vater. Auch, dass keine Rauchmelder installiert werden sollen, gefiel ihm nicht. Denn Ausschussmitglied Dieter Kötzsch (Aktiv für die Gemeinden) fand auf Esches Nachfrage hin heraus, dass solche Geräte laut Landesbauordnung in Kitas nicht nötig seien.

Zum Schluss sprach Karina Esche noch Unstimmigkeiten im Team der Erzieherinnen an, war dabei sehr aufgeregt und fragte nach einem Qualitätsmanagement. „Wir nehmen das Thema auf und lassen das Team sich dazu äußern. Aber das klären wir intern“, entgegnete Fachbereichsleiterin Jenny Schuft. Die sachkundige Einwohnerin Ines Näther versprach, „dass wir auch von Seiten des Ausschusses an der Sache dranbleiben.“