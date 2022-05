Warum eine ehemalige Krankenschwester aus Geußnitz trotz Erkrankungen weiterarbeiten will

Kathrin Birli aus Geußnitz begleitet seit diesem Frühling Senioren in Zeitz und Umgebung.

Zeitz/MZ - Wegen ihrer kaputten Gelenke sollte sie eigentlich nicht mehr arbeiten - so schnell in den Ruhestand wollte Kathrin Birli jedoch auch noch nicht. 43 Jahre lang hatte sie im Gesundheitswesen gearbeitet, bis es körperlich nicht mehr ging. Die 59-jährige frühere Krankenschwester hatte sich ihr ganzes Leben schon um Menschen gekümmert und so sollte es auch weitergehen.