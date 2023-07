Anna Herrling aus Würchwitz ist die beste Abiturientin in diesem Jahr am Zeitzer Gymnasium. Wie sie das geschafft hat.

Anna Herrling hat das beste Abi in Zeitz gmeacht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Würchwitz/MZ - Juchhu, letzter Schultag! Für Anna Herrling und viele andere Schulabgänger in Sachsen-Anhalt endet an diesem Mittwoch endgültig die Schule. Mit 822 Punkten von 900 möglichen ist die 18-Jährige in diesem Jahr die beste Abiturientin des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) Zeitz. Das entspricht einem Notendurchschnitt von 1,1. „Mir fehlt ein einziger Punkt zum Durchschnitt von 1,0“, sagt Anna.