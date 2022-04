Warum ein Zeitzer nach Beleidigung Geldstrafe zahlen muss

Zeitz/MZ - Vor dem Amtsgericht ist jetzt ein 46-jähriger Zeitzer wegen Beleidigung von Polizeibeamten und Widerstands gegen die Staatsgewalt zu einer Geldstrafe von 1.000 Euro verurteilt worden. Da der Angeklagte die Strafe akzeptierte, wurde das Urteil auch sofort rechtskräftig. Denn offenbar ging es dem Zeitzer gar nicht mal um die Anklage an sich, sondern um die sogenannten Adhäsionsanträge der Beamten, die allesamt vor Gericht aussagten. Mit diesen klag-ten die Opfer anhängig an die Hauptverhandlung um Schmerzensgeld. „Aber reine Beleidigungen müssen Sie leider heutzutage aushalten. Anders wäre es gewesen, wenn Sie verletzt worden wären“, meinte der Richter und brachte die Zeugen so dazu, ihre Anträge wieder zurückzuziehen.