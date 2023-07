Landwirt Torsten Müller bewirtschaftet 350 Hektar zwischen Zeitz und Hohenmölsen. Neben Getreide baut er seit fünf Jahren auch Knoblauch an. Wie sich der Anbau der Heilpflanze in der Region entwickelt hat.

Landwirtschaft in der Region Zeitz

Pirkau/MZ - Eigentlich ist Landwirt Torsten Müller aus Pirkau auf dem Sprung, denn die Sommergerste wartet darauf, vom Feld zu kommen. „Wir haben in dieser Woche mit der Ernte des Getreides begonnen. Optisch sehen die Körner ganz gut aus, aber ob sich die Gerste als Braugerste eignet oder nur als Futtergetreide verkauft werden kann, wissen wir in sechs Wochen“, sagt der Pirkauer. Denn etwa so lange bräuchte es, bis die Werte aus dem Labor, wo das Getreide untersucht und unter anderem der Proteingehalt bestimmt wird, feststehen.