Warum drei Frauen knapp 300 Kilometer mit ihren Pferden nach Zeitz wandern

Drei junge Frauen starten eine besondere Wanderung in Königstein in der Sächsischen Schweiz. Wie sie der Zufall nach Zeitz führt.

Tanja, Maria und Siarah (von links) sind zusammen die Schwellenläuferinnen und haben am Dienstagvormittag mit Pferden und Ziege Halt auf dem Roßmarkt in Zeitz gemacht. Sie zogen viele Blicke auf sich.

Zeitz/MZ - Gesellschaft für Pferde und Ziege: Die Plastiken von Joachim Hering und Roland Linder in der Zeitzer Innenstadt haben am Dienstag ganz besonderen Besuch bekommen. Mit Cordelleo und Principessa schauten nicht nur zwei quicklebendige Pferde bei ihnen vorbei, sondern mit Alisha auch noch eine muntere Ziege. Die Tiere sind die treuen Gefährten von Maria Plappert (24), Tanja Übelbacher (27) und Sarah Proß (23). Die drei jungen Frauen haben in der Stadt eine knapp 300 Kilometer lange gemeinsame Wanderung beendet und fanden es klasse, dass sie in der Fußgängerzone sozusagen die Abbilder ihrer tierischen Begleiter fanden.