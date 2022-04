Beleuchtung, Reflektoren, Klingel Warum die Polizei Radfahrer am Zuckerbahnradweg bei Zeitz genau unter Lupe nimmt

Am Zuckerbahnradweg in Kretzschau und acht weiteren Orten prüft die Polizei Fahrräder auf Verkehrssicherheit. Warum diese Aktion so wichtig ist.