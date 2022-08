Warum die Jugend immer noch aus Zeitz weggeht

Ausbildung, Studium, Arbeitsplatz: Das sind Hauptgründe, um Zeitz zu verlassen. Was für sie für das Leben in der Stadt noch eine Rolle spielt, erfuhr die MZ von ihren Lesern.

Zeitz/MZ - Zeitz geht die Jugend aus. Die Zahlen, die die MZ dazu veröffentlicht hat, haben manchen Leser verwundert. Klangen doch die Geburtenzahlen bislang so schlecht nicht. Viele Leser meinen allerdings, dass das eine durchaus absehbarer Entwicklung sei. „Es ist ja deutschlandweit so, dass es in der Altersgruppe 16 bis 26 Jahre sehr dünn wird“, kommentiert Martin Schmieder, „und einen Babyboom hat es in den letzten Jahren auch nicht gegeben. Also wächst da auch nichts nach.“