Warum die Gräfin Cosel einen Baustopp erzwingen könnte

Die Sanierung von Schloss Droyßig steht in den Startlöchern. Was das Problem mit der Adligen ist und was mit dem sanierten Prachtbau geschehen soll.

Droyssig/MZ - Die Sanierung des Kernschlosses in Droyßig durch die Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst steht in den Startlöchern. Dazu hat der Gemeinderat jetzt bei nur einer Gegenstimme mehrheitlich der Beauftragung eines Projektsteuerers zugestimmt. So sollen die ersten eineinhalb von rund 16 Millionen Euro Fördergeld in ein Planungsbüro investiert werden. „Wir brauchen bei einem Projekt mit so einer Größe unbedingt externe Hilfe“, warb Bauamtsleiter Thomas Scholz vor der Abstimmung. Die Fördermittel müssten zudem jetzt langsam mal abgerufen werden.