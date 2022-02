Warum der Zeitzer Chordirigent mit 90 Jahren noch lange nicht ans Aufhören denkt

Zeitz/MZ - „Meine Eltern wollten nicht, dass ich Musik studiere. Ich war der einzige Junge in der Familie und da hatte ich keine Wahl. Obwohl mein Vater sehr musikalisch war, durfte ich gerade mal Akkordeon für den Hausgebrauch lernen“, erzählt Rudolf Holstein. 1948 begann der gebürtige Haardorfer seine Ausbildung als Bergknappe in Luckenau. Doch das mit der Musik konnte er trotzdem nicht sein lassen.

Pieck zeichnete den jungen Bergmann für seine herausragenden Leistungen während der Ausbildung aus

Schon ein paar Jahre später leitete er das Volkskunstensemble der Arbeiter- und Bauern-Fakultät Freiberg. Ein Männerchor mit Orchester und Tanzensemble. Und weil dieser Chor so gut war, folgte 1954 die Einladung von den Kumpels im Westen. „Das Motto war: Deutsche aus Ost und West reichen sich die Bruderhand“, erinnert sich Holstein an die Reise nach Dortmund.

Nach der Reise wurde eine Abordnung des Chores zum Staatspräsidenten Wilhelm Pieck geladen. „Er wollte genau wissen, wie es denn gewesen ist.“ Aufgeregt war Rudolf Holstein wegen der Einladung nicht. Vier Jahre vorher war Holstein schon einmal beim Präsidenten. Da zeichnete Pieck den jungen Bergmann für seine herausragenden Leistungen während der Ausbildung aus.

Rudolf Holstein (l.) erhält 1950 eine Auszeichnung aus den Händen von Staatspräsident Wilhelm Pieck dafür dass er zweimal Berufsbester im Kreis wurde. Foto: Holstein

Als Chorleiter hat Holstein schon in den 1960er-Jahren seine Spuren im gesamten Burgenlandkreis hinterlassen. Ob Zekiwa, Stahlwerk Rasberg, Hydrierwerk Zeitz, Volkschor Osterfeld, oder die gemischten Chöre in Stößen und vom Landtechnikbetrieb in Geußnitz. Heute sind es drei, die auf Rudolf Holsteins Dirigat hören.

Zeitzer Chordirigent sammelte Erfahrungen auf Reisen

1962 wurde er Leiter des Konstruktionsbüros im Kraftwerk Deuben. Seine Urlaube nutzte der dazu, um beim Berliner Rundfunk das Chormeisterseminar zu besuchen. „Zehn Jahre habe ich dafür gebraucht. Ich habe mit meinem Chef gesprochen und ihn gebeten, meine Urlaube an einem Stück nehmen zu dürfen. Es hat sich gelohnt. Bester Chor des Bezirkes, diesen Titel erhielt der Chor des Hydrierwerks Zeitz“, erzählt Holstein. Aus dem Chor des Hydrierwerks ist später der Gemischte Chor Elstertal entstanden.

Ein ausgezeichneter Chor musste dann auch vorgezeigt werden. Es folgten Reisen in die CSSR, Ungarn und der Höhepunkt, in die Stadt Ufa, 100 Kilometer westlich des Urals. „Wir machten Gemeinschaftskonzerte mit unseren Gastgebern. Die hatten Stimmen.“ Die Anerkennung für die Qualität der Gesangsausbildung in der damaligen Sowjetunion, ist noch deutlich bei Holstein zu spüren.

Die vier Männerstimmen des Landchores Geußnitz. Foto: peter Zielinski

Chormitglieder schätzen Leiter sehr: „Er ist der perfekteste Chorleiter hier im Kreis“

Die Wende war für den Zeitzer Chorleiter zwar ebenso einschneidend, doch er erkannte schnell die Vorteile, die sich in einem gemeinsamen Deutschland ergaben. „Wir hatten Kontakt zu vielen Chören im Westen. Besonders gut kann ich mich an eine Einladung nach Augsburg erinnern. Nach dem Konzert besuchten wir die Augsburger Puppenkiste. Es wurde die „Entführung aus dem Serail“ von Mozart gespielt. Ich war völlig fasziniert“, schwärmt Rudolf Holstein noch heute.

Ins Schwärmen geraten auch die Mitglieder des Landchores Geußnitz, wenn sie über ihren Chorleiter sprechen. „Er ist der perfekteste Chorleiter hier im Kreis“, urteilt Christine Karnapke, die beim Landchor für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. „Das ist beeindruckend, wenn man sieht, wie das Dirigieren ihm Kraft gibt. Wir hoffen, dass Rudi uns noch viele Jahre erhalten bleibt“, fügt Beate Teller, die Vorsitzende des Geußnitzer Vereins, hinzu.

Dieses Kompliment gibt Rudolf Holstein gerne zurück: „Die Sängerinnen und Sänger hier in Geußnitz sind so eifig. Man spürt richtig, die wollen alle.“ Und Holstein will natürlich auch noch. „Die Musik hält mich jung“, sagt der 90-Jährige.