Zeitz/MZ - Jetzt ist Schluss: Der kleine Angelshop in der Zeitzer Virchowstraße ist geschlossen. „Es ist der Tag gekommen, wo ich zum letzten Mal das Rollo runtermache und nie wieder hoch“, sagt Inhaber Thomas Scherf. Die Preise für Anglerbedarf sind explodiert und hätten sich gegenüber vor drei Jahren zum Teil verfünffacht. „Das kann und will ich meinen Kunden nicht mehr zumuten“, sagt der 37-Jährige. Auf der anderen Seite können die Leute ihr Geld nur einmal ausgeben. Und am Hobby – also in diesem Fall bei den Ausgaben für das Angeln – würden die Leute zuerst sparen. So halten ihm die Angler zwar weiterhin die Treue, kaufen aber deutlich weniger. Bis zum Schluss herrschte ein ständiges Kommen und Gehen. Bei einer Tasse Kaffee wurde viel geplaudert und gefachsimpelt, aber wenig gekauft. Erst vor zwei Jahren hatte Thomas Scherf den bestehenden Shop übernommen und neuen Schwung in den Laden gebracht. „Ein Jahr hatte ich damals überlegt, ob ich den Laden wirklich haben möchte und erst im letzten Moment zugesagt, denn mein Vorgänger ging damals in Rente“, erzählt er. Scherf stammt aus Gera und wohnt in Zeitz. Schon seit Kindheitstagen liebt er das Angeln. Dabei war vor allem die Bleilochtalsperre sein Revier. Doch längst ist er auch rund um Zeitz aktiv und seit zehn Jahren in der Ortsgruppe Kretzschau. Rund 820 Mitglieder in zwölf Gruppen zählt der Anglerverein im Altkreis Zeitz. Hinzu kommt eine Jugendgruppe. Im Laden konnte man Kurse für den Angelschein buchen und auch Angelkarten abholen. Es war ein zentraler Anlaufpunkt für die Petrijünger.

