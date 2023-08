In der Verbandsgemeinde Wethautal weiß man jetzt, wofür man Geld ausgeben kann. Denn nach langer Diskussion liegt endlich ein Finanzplan auf dem Tisch. Warum der Beschluss auf sich warten ließ.

Warum der Beschluss des Haushaltsplanes so lange dauerte

In welche Projekte Geld fließen kann, weiß man in der Gemeinde Wethautal jetzt, denn der aktuelle Haushaltsplan wurde beschlossen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterfeld/MZ - Die Verbandsgemeinde Wethautal hat einen bestätigten Haushalt. In der vergangenen Woche hat der Verbandsgemeinderat den Doppeletat für die Jahre 2023/24 einstimmig beschlossen. Doch der Weg dahin war alles andere als einfach und gepflastert mit zahlreichen Diskussionen in Sitzungen von Ausschüssen und vorangegangenen VG-Ratstreffen. Selbst am Beschlusstag diskutierte erst der Hauptausschuss noch einmal über das Planpapier und gleich im Anschluss tagte der VG-Rat, um dem Haushalt seinen Segen zu geben.