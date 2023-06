In Bröckau mussten die Bewohner lange auf ihr Jubiläumsfest warten. Warum das so war und wieso der Dorfverein sich auch nach dem Fest nicht ausruhen kann.

Sorgten am Nachmittag für Unterhaltung: Der Spielmannszug Lumpzig.

Bröckau/MZ - Abba-Klänge schallten am Sonnabendnachmittag durch Bröckau im Schnaudertal. Doch die Musik kam nicht etwa aus dem Radio, sondern Flöten, Lyren und Trommeln bestimmten den Sound. Der Spielmannszug aus Lumpzig im nahen Thüringen spielte den Bröckauern am Nachmittag ein Ständchen, denn die Dorfbewohner am südlichsten Zipfel des Burgenlandkreises hatten allen Grund zu Feiern.