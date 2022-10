Warum beim Kegeln die Kamera dabei ist

Osterfeld/MZ - Werden die Osterfelder Kegler bald zu Youtube-Stars? Ganz so ist es sicher nicht und doch wird demnächst ein Film auf der Social-Media-Plattform veröffentlicht, in dem auch die Anlage des Kegelvereins Grün-Gelb Osterfeld eine Rolle spielen wird. Der Fotograf und Videoproduzent David Cray aus Weißenfels gestaltet derzeit im Auftrag der Lokalen Aktionsgruppe Naturpark Saale-Unstrut-Triasland (Sut) eine Videopräsentation, in der Projekte eine Rolle spielen, die durch Fördermittel aus dem Leader-Programm bezuschusst wurden. Dafür filmte er jüngst auch auf der Osterfelder Kegelbahn. Der Film ist Bestandteil einer Imagekampagne des Sut, mit der die positive Außenwirkung von Leader und der Lokalen Aktionsgruppe Naturpark Saale-Unstrut-Triasland an ausgewählten Beispielen präsentiert werden sollen.

