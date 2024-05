Der Technischer Ausschuss der Stadt Osterfeld zieht kurz vor der Kommunalwahl Bilanz der vergangenen Jahre. Was in der Kleinstadt nahe der Autobahn 9 entstanden ist und welche Vorhaben noch geplant sind.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterfeld/MZ. - Dass sich in den zurückliegenden fünf Jahren in Osterfeld und seinen Ortsteilen vieles zum Positiven entwickelt hat, darüber waren sich die Mitglieder des Technischen Ausschusses jetzt einig. Wohl aber auch darüber, dass es für den nachfolgenden Stadtrat und dessen Ausschüsse noch viel zu tun gibt. Ausschussvorsitzender Christoph Schmidt (SPD-Fraktion) nutzte deshalb die letzte Sitzung der aktuellen Wahlperiode, um die Tätigkeit des Ausschusses, der aus dem Wirtschafts- und Bauausschuss hervorgegangen ist, Revue passieren zu lassen, aber auch einen Ausblick in die Zukunft zu geben. „Die letzten Jahren waren sehr baulastig“, so Schmidt und nennt vor allem die großen Bauprojekte in der Kernstadt wie Kirchberg und Schlossberg. Jene gemeindeeigenen Innenstadtstraßen wurden umfangreich saniert. Aber auch in den Ortsteilen Kleinhelmsdorf und Weickelsdorf wurden Teile der Fußwege und der Gemeindestraßen instand gesetzt. Zudem erst jüngst Teile der Straße im Gewerbegebiet bei Kleinhelmsdorf repariert.