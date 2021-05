Warum an Promenade in Zeitz fünf Bäume fallen müssen

Zeitz - In der Kurt-Floericke-Promenade in Zeitz müssen fünf Bäume gefällt werden. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Bei den Bäumen, die laut Stadt zur Gefahr geworden sind, handele es sich um vier Mehlbeeren und eine Esche. Die Mehlbeeren seien „vollständig abgestorben“, heißt es. Die Bäume stehen laut Stadt unmittelbar am Promenadenweg und müssen aufgrund ihres Zustands umgehend gefällt werden.

Mit den notwendigen Arbeiten sei die Stadtreinigungs- und Servicebetrieb Zeitz GmbH (SSBZ) beauftragt. „Eine Ersatzpflanzung für die gefällten Bäume ist beabsichtigt. Die Pflanzenart und der Zeitpunkt stehen jedoch noch nicht fest“, heißt es in der Mitteilung weiter. (mz/ank)