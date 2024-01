Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Rehmsdorf/MZ. - Offensichtlich tut sich was in Rehmsdorf. Auf dem Gelände rund um das Naturbad fanden umfangreiche Pflegearbeiten an den Bäumen statt, denn nur im Winter ist es gesetzlich erlaubt, Bäume zu fällen. „Mit einem 30 Meter hohen Kran ging es vier Pappeln an den Kragen, für das Fällen kamen extra Baumkletterer aus Chemnitz. Das war sehr spektakulär“, erzählt Martin Proppe, Mitarbeiter des Baumservice Bauer aus Teuchern. Die großen alten Pappeln wurden gefällt, dazu kam neben den Kletterern ein Boot zum Einsatz. Am anderen Ufer – also dort wo sich die Gartenanlage befindet – wurden vier Weiden auf Kopf geschnitten. Denn immer wieder fielen von Pappeln und Weiden morsche Äste herunter, gab es diesbezüglich auch Beschwerden von den Kleingärtnern. Die Arbeiten an den Bäumen wurden bereits kurz vor Weihnachten abgeschlossen. „Jetzt räumen wir vor allem auf, ebnen mit unserer Technik zum Beispiel die Fläche hin zum See“, fährt Proppe fort.