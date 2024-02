Rippicha/MZ/MV - Zum dritten Mal innerhalb der vergangenen rund zwei Jahre ist ein schwarzes Schwanenmännchen verschwunden. Der Verlust wurde bereits zum Jahreswechsel entdeckt, wurde jetzt aber erst öffentlich gemacht.

„Ich gehe davon aus, dass mal wieder der Fuchs das Tier geholt hat“, vermutet Schwanenvater Karl-Heinz Heier. Der Feuerwehrmann kümmert sich seit Jahren um das seltene Paar, dass ganz in der Nähe zum Gerätehaus auf dem Teich in Rippicha lebt. Weibchen Lilly ist dagegen wohlbehütet derzeit in ihrem Winterquartier. Allerdings diesmal in Kayna und nicht, wie sonst, in Röden. Ein Grund dafür könnte sein, dass dort in der Vergangenheit ein Fuchsbau entdeckt wurde.

„Wenn es nach mir geht, soll Lilly nicht allein bleiben“, so Karl-Heinz Heier, der also für die Anschaffung eines neuen Männchens plädiert. Wie und wann steht allerdings noch nicht fest. „Vielleicht wieder über eine Spendenaktion“, regt Heier die doch kostspielige Beschaffung eines Schwarzen Schwans von einem speziellen Züchter an.