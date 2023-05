Das Fachwerkhaus in der Bahnhofstraße ist beeindruckend.

Kayna/MZ. - Am Pfingstsonntag, 28. Mai lädt der Heimatverein Barbarossa Kayna zum „Keenschen Pfingstknecht“ ein. Doch das ist die Ausnahme. Denn die Heimatstube im alten Fachwerkhaus in der Bahnhofstraße ist seit über einem Jahr geschlossen. Früher war das Museum in der Bohlenstube jeden Dienstag geöffnet. Doch seit Monaten ist es zu.