Wann Kinderwagen aus Zeitz zu Kinostars wurden

Der Aufschwung durch die Industrialisierung im 19. Jahrhundert ist beeindruckend. Welche Rolle Kinderwagen in einem Revue-Film spielen.

Zeitz/MZ - Es gibt eine Szene aus dem Film „Es leuchten die Sterne“. Das war der Titel eines der erfolgreichsten Kinostreifen aus der Glanzzeit der Ära des deutschen Revuefilms, der Ende der 1930er Jahre ein Millionenpublikum in die Lichtspieltheater lockte. Fernsehen zu Hause war noch in weiter Ferne, so dass jeder Kinobesuch etwas Einzigartiges darstellte. Den Zeitzer Kinogängern muss während der Filmvorführung eine Szene besonders aufgefallen sein.