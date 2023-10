Die Verbandsgemeinde müsste für die Sanierung in Droyßig und Wetterzeube viel Geld in die Hand nehmen. Warum im Ausschuss nicht alle zufrieden sind.

Die Kita Waldameisen in Wetterzeube wechselt in das Gebäude der ehemaligen Grundschule. Doch es braucht noch eine Sanierung.

Droyssig/Wetterzeube/MZ - Eine Sanierung der Kindertagesstätten „Bärenkinder“ in Droyßig, sowie „Waldameisen“ in Wetterzeube würde der Verbandsgemeinde (VG) Droyßiger-Zeitzer Forst teuer zu stehen kommen. Nach ersten Entwürfen der Planungsbüros müsste die VG mindestens zweieinhalb Millionen in Droyßig und nochmal eine Million Euro in Wetterzeube in die Hand nehmen. Beides wurde jetzt im Bauausschuss vorgestellt.