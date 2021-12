Das DRK Zeitz bietet im Januar zwei Blutspendetermine in der Sekundarschule Am Schwanenteich an.

Zeitz/MZ - Der Kreisverband Zeitz des Deutschen Roten Kreuzes bietet am 11. und am 20. Januar die Möglichkeit zum Blutspenden. An beiden Tagen kann in der Zeit von 15.30 bis 19 Uhr in der Sekundarschule „Am Schwanenteich“ in der Rasberger Straße Blut gespendet werden.