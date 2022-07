Wanderwege rund um Zeitz: Kaputte Bänke, Müll und Schmierereien ärgern die Spaziergänger

Sauberkeit und Ordnung lassen in Zeitz zu wünschen übrig. Warum der Ärger jetzt noch größer ist.

Kaputte Bänke an Wanderwegen, wie hier oberhalb vom Fockendorfer Grund, ärgern viele Zeitzer, die gern draußen unterwegs sind.

Zeitz/MZ - Kaputte Bänke an Wanderwegen, aber auch Müll und Schmierereien sind zunehmend ein Ärgernis für viele Zeitzer, die gern und oft draußen unterwegs sind. Die MZ erreichten dazu viele Hinweise in den letzten Tagen - ganz klar, schließlich sind jetzt bei dem schönen Wetter auch viel mehr Leute draußen unterwegs. „Ich bin gern rund um Kloster Posa und Fockendorfer Grund unterwegs. Von den wenigen Bänken dort ist jetzt auch eine nicht mehr zu benutzen“, schrieb eine Leserin. „Ich kann es nicht verstehen, warum jemand so etwas macht!“