Wandel hinter der Fassade: Was sich für Häuser in der Zeitzer Rahnestraße tut

Zeitz/MZ - Die ersten Häuser in der Rahnestraße sind gesichert. Das Dach ist dicht, der Verfall kann, wenn auch nicht gänzlich gestoppt, so doch dank der Ersatzvornahme der Stadt Zeitz verlangsamt werden. Doch das sind nicht die einzigen guten Nachrichten. „Wir tun etwas“, sagt Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU). Und der Referent für Denkmalschutz der Stadt Zeitz, Christian Mansfeld fügt an: „Auch wenn man es nicht immer sieht.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<